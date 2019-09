Fortnite x Batman: crossover confermato da molti dataminer

Fortnite, da parecchio tempo, sta dando vita a vari crossover con le più disparate IP. Pensiamo solo ad Avengers, Stranger Things, John Wick e Borderlands, solo per citare i più recenti e famosi. Ora, pare che si unirà alla festa anche il Cavaliere Oscuro. Secondo molteplici leak di vari dataminer, è in arrivo un crossover Fortnite x Batman.

I dataminer hanno trovato vari elementi legati all’eroe DC. Ci sono ad esempio banner, spray, un glider in stile mantello di Batman, ma anche un Bat-Segnale legato a nuove sfide, come “Accendi diversi segnali fuori da Gotham City”. Pare infatti che Città Pinnacoli si trasformerà in Gotham City, con tanto di stazione di polizia, municipio, banca, cinema e Wayne Enterprises.

Bat Symbot Light Leak!! it will appear in the next tilted (Gotham City) once it's in the game.. and maybe then we will see the Batman skin in the shop! *i found so many effects and things that i'll leak in a bit* pic.twitter.com/lYNJe6Xc3K

— HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) September 18, 2019