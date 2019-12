Fortnite x Star Wars, l’evento slitta di 10 minuti a causa dei problemi ai server

L’evento di Fortnite x Star Wars previsto per le 20 di oggi è slittato a causa di una serie di problemi tecnici che non hanno permesso a tutti i giocatori di poter entrare nel gioco in tempo. La causa è probabilmente dovuta al numero di utenti che hanno cercato di effettuare il log in. La stessa Epic è intervenuta su Twitter, dichiarando di stare provando a risolvere i problemi al proprio launcher e fare in modo che tutti i giocatori possano riuscire a entrare. Diversi i problemi registrati, dal crash del client vero e proprio sino al freeze della schermata di log in. Per questo, Epic è stata costretta a far slittare l’evento di almeno una decina di minuti fissandolo per le 20.10 con un annuncio che è arrivato direttamente in-game ai fortunati giocatori che erano riusciti a entrare. Allo stesso tempo, il conto alla rovescia per l’evento che era apparso in Rapide Rischiose è stato rimosso dal gioco.

Se siete in cerca di contenuti speciali per il vostro account di Fortnite, allora potete acquistare un pacchetto speciale su Amazon per la versione PlayStation 4 precisamente a questo indirizzo.