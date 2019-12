Fortnite x Star Wars, l’evento di oggi potrebbe essere più di una semplice première

Una scena inedita del film Star Wars: l’Ascesa di Skywalker sarà presentata questa sera su Fortnite. L’appuntamento è alle 20.00 nell’arena all’aperto di Rapide Rischiose ma l’accesso inizierà mezz’ora prima, ovvero alle 19.30. Tutti i giocatori che parteciperanno all’evento riceveranno inoltre un deltaplano TIE whisper gratuito. L’evento cross-over però non si fermerà qui.

Sul negozio sono infatti disponibili nuovi costumi, deltaplani, picconi ed emote a tema Star Wars ma secondo quanto avrebbero scoperto alcuni dataminer l’evento di questa sera non si limiterà alla semplice trasmissione in streaming di una nuova scena del film di Star Wars. Chi parteciperà all’evento avrà infatti la possibilità di completare una serie di sfide e probabilmente ottenere anche alcune ricompense.

La lista ottenuta dai dataminer è criptata però è possibile avanzare alcune ipotesi. Le sfide riguarderanno, ad esempio, la semplice presenza all’evento e la collezione di determinati oggetti. Una delle ricompense potrebbe inoltre essere un’emote come dimostrerebbe un breve video pubblicato su Twitter dall’utente S1l0x. Second il dataminer FortTory, inoltre, una delle sfide richiederà ai giocatori di aprire casse e raccogliere munizioni nella zona dell’impatto che dovrebbe verificarsi durante o dopo l’evento.

Sempre secondo alcuni dataminer, infine, il nome in codice Lobster che si trova nei file potrebbe essere riferito anche alle spade laser. Ci sono in tutto quattro differenti colori: rosso, verde, viola e blu. Sembra probabile che queste armi possano essere utilizzate durante l’evento. Per scoprire se tutte queste anticipazioni corrispondono alla realtà non resta dunque che seguire la première di questa sera alle 20 a Rapide Rischiose.