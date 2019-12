Fortnite x Star Wars, la première ha dato il via all’evento: spade laser per i giocatori

Dopo una serie di problemi tecnici che hanno causato un ritardo di dieci minuti, l’evento cross-over tra Fortnite e Star Wars è iniziato intorno alle 20.13 di sabato 14 dicembre ed è durato circa 15 minuti. L’inizio ha visto l’arrivo nel mondo del gioco della Millennium Falcon, seguita, a breve, dalla flotta imperiale. Dopo un breve inseguimento e conflitto aereo con i TIE Fighter, la navicella è riuscita ad atterrare su una piattaforma preparata per l’occasione. Questa è stata sicuramente la parte più spettacolare di tutto l’evento che è continuato poi con una breve presentazione.

Dopo l’atterraggio della Millenium Falcon, è iniziato un breve e poco significativo botta e risposta con il regista J.J. Abrams arrivato sul palco con un modello poligonale realizzato per l’occasione. Proprio lui ha poi a lanciato il breve, anzi brevissimo, filmato che era stato annunciato come anteprima. Più che una scena vera e propria si è trattata di una clip di pochi secondi che ha mostrato la protagonista di Star Wars IX: l’Ascesa di Skywalker, Ray mettere in pratica il Trucco Mentale su alcuni Stormtropper.

Conclusa la scena, è stato chiesto ai giocatori di segnalare il proprio colore preferito della spada laser. Dopo qualche secondo, un nuovo improvviso attacco della flotta imperiale ha costretto la Millennium Falcon alla fuga dando però la possibilità di raccogliere la propria spada laser. Con il nuovo evento di Star Wars sono previste anche una serie di sfide e ricompense di oggetti cosmetici disponibili per tutti i giocatori.

Purtroppo anche dopo la fine dell’evento, però, per molti è stato impossibile entrare nel gioco e a chi era riuscito ad accedere è stato inoltre consigliato di rimanere in-game per evitare problemi simili.