Fortnite: le zipline sono state temporaneamente disattivate

Per i ragazzi di Epic Games deve essere ormai una operazione piuttosto comune disattivare certe meccaniche. Appena scovano un problema ecco che prontamente viene rimosso per un tempo non definito, questo per far capire quanto Fortnite sia importante per loro e per questa community ormai mondiale.

In questo caso stiamo parlando della disattivazione temporanea delle famose teleferiche (o zipline che dir si voglia). Non è la prima volta che queste vengono rimosse, infatti qualche mese fa i ragazzi di Epic hanno riscontrato sempre un problema con questo tipo di trasporto veloce. Su loro profilo ufficiale twitter, come possiamo vedere di seguito, hanno semplicemente fatto presente che le riattiveranno al più presto, con un nuovo aggiornamento, non sappiamo quindi quale siano i problemi che hanno riscontrato.

Due to an issue, Ziplines have been temporarily disabled. We plan to re-enable them in our next update. Please note that the "Use a Zipline in different matches" Challenge will be auto-completed shortly. Trello card here: https://t.co/7XK4IMoUAD pic.twitter.com/FM52Nf4Y8R — Fortnite Status (@FortniteStatus) January 20, 2020

Nel comunicato inoltre Epic ha dichiarato che la sfida denominata “usa una zipline in partite diverse” verrà automaticamente completata a breve. Una piccola magagna per i giocatori di Fortnite visto che la teleferica è uno dei trasporti per eccellenza del titolo. Ricordiamo che negli ultimi giorni Fortnite ha ricevuto un sacco di novità, a partire dalla skin di Ninja per arrivare al balletto di Pokimane ed infine al contest creato in collaborazione con il noto social TikTok.

Che cosa ne pensate di questa notizia? Siete uno di quei giocatori che usavano spesso le famose teleferiche? Secondo voi quando potranno tornare nel gioco? Fatecelo sapere nei commenti e seguiteci per ulteriori informazioni a riguardo.