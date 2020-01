Fortnite: Zipline di nuovo disponibili, Epic suggerisce l’arrivo dell’update 11.50

Sono state settimane abbastanza povere di contenuti per Fortnite, il battle royale di Epic Games. Gli sviluppatori hanno rilasciato pochi update e tutti contenevano modifiche veramente minime, sopratutto per quanto riguarda la modalità Battagli Reale. Inoltre, il team aveva anche disattivato le Zipline, a causa di un (nuovo) problema. Ora, finalmente, sono tornate disponibili.

Gli sviluppatori, tramite il profilo Twitter Fortnite Status, ci informano infatti che sono nuovamente disponibili all’interno del gioco le Zipline: se non lo sapete, si tratta di uno dei mezzi di trasporto più utili del gioco in certe aree e la loro rimozione non ha fatto felici i giocatori, per quanto la scelta fosse comprensibile. Come potete vedere qui sotto, però, non è l’unico dettaglio interessante fornito da Epic Games.

We’ve resolved the issue a bit earlier than our next update — Ziplines have been re-enabled! pic.twitter.com/i2EB9aWUJU — Fortnite Status (@FortniteStatus) January 29, 2020

Possiamo infatti leggere: “Abbiamo risolto il problema un po’ prima del nostro prossimo update”. Secondo queste parole, quindi, l’update 11.50 dovrebbe essere in arrivo fra non molto: a questo punto pare probabile che sarà disponibile la prossima settimana. Ricordiamo che Epic Games non ha indicato, a oggi, una data precisa per l’arrivo dell’aggiornamento.

L’update 11.50 è un sorvegliato speciale non solo perché interromperà questo periodo di magra (o almeno si spera, visto che è già stato annunciato un evento di due settimane per la fine della Stagione 1), ma anche e sopratutto perché segnerà l’introduzione del motore fisico Chaos di Epic. Per ora non è chiaro in che modo questo cambierà il gioco, ma in molti si sono espressi sulla questione, ad esempio il noto streamer Ninja.

Per ora possiamo essere contenti del ritorno delle Zipline e sperare che l’aggiornamento non si faccia attendere ancora a lungo.