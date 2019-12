Forza Horizon 4: arriva la modalità Battle Royale

Uno dei generi senz’ombra di dubbio maggiormente in voga durante questi ultimi anni è stato quello dei battle royale. Cominciando da Fortnite, e poi seguendo con PlayerUnknown’s Battlegrounds, diversi sono stati i titoli che hanno continuato questo filone, cavalcando l’onda del successo di questo genere. In particolare, nel corso della giornata di oggi, la compagnia di sviluppo Playground Games ha annunciato l’arrivo di una modalità battle royale per Forza Horizon 4, il suo ultimo titolo racing.

La modalità in questione si chiamerà The Elimination, e vedrà la partecipazione di ben 72 giocatori al suo interno, che potranno sfidarsi lungo l’intera struttura open-world di Forza Horizon 4. Non ci resta a questo punto che lasciarvi al trailer d’annuncio della nuova modalità, augurandovi come sempre una buona visione.

Forza Horizon 4 (Xbox, 2018)

L’aggiornamento che introdurrà la modalità The Elimination è previsto per la giornata di domani, 12 dicembre, e sarà scaricabile in maniera completamente gratuita da tutti i giocatori. Lo stesso aggiornamento, inoltre, introdurrà diverse nuove vetture, come ad esempio la Toyota Supra RZ del 1998.

Vi ricordiamo che Forza Horizon 4 è attualmente disponibile in esclusiva per Xbox One e PC. E voi, state ancora giocando a questo titolo racing? Che ne pensate? Fatecelo sapere ovviamene qui sotto nei commenti!