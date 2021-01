Forza Horizon 4 sulle pagine di una rivista di auto con foto incredibili

Che Forza Horizon 4 sia una delle più belle killer application uscite durante la generazione Xbox One non è affatto una novità. L’ultima iterazione della branchia più arcade e caciarona del franchise di Forza ha ottenuto sempre più carattere e fama, arrivando ad un quarto capitolo eccezionale in tutto quel che propone. Tra questi aspetti, quello che lascia ancora oggi a bocca aperta è la grafica, capace di creare dei veri e propri scorci mozza fiato.

A testimonianza della qualità visiva proposta in Forza Horizon 4, la rivista di automobili Evo ha voluto dedicare ben 78 pagine a una serie di incredibili screenshot acquisiti all’interno dell’esperienza automoblistica sviluppata da Playground Games. Si spazia da scatti che ci mostrano le forme delle automobili presenti in gioco, dei loro interni e soprattutto di panorami di ogni tipo che si trovano nella mappa di gioco.

L’idea di proporre questa copertura particolare sulla rivista è stata di Eric Yui, appassionato sia del mondo delle automobili che di videogiochi. Dopo essere rimasto particolarmente colpito da una rivista creata dai giocatori incentrata su screenshots provenienti di Gran Turismo 5, Yui ha voluto riproporre questa idea alla rivista Evo, andando poi a proporre le svariate foto scattate da lui stesso all’interno di Forza Horizon 4.

“Mentre il lockdown causato dal COVID proseguiva ho pensato: perché non fare un passo avanti e creare un’intera rivista basata sugli screenshot dato tutto questo tempo libero extra che avevo? Ed è così che è nato questo progetto”, ha dichiarato Yui durante una recente intervista rilasciata alla redazione di The Drive. Cosa ne pensate dell’idea che ha avuto questo appassionato di auto e videogiochi? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.