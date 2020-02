Forza Horizon 4 update 19, nuove auto ed Eliminator Horizon Pursuit

Nel nuovo update 19 di Forza Horizon 4 , il titolo di punta di Turn 10 Studios e Playground Games, gli sviluppatori non deluderanno le aspettative di tutti gli appassionati della serie videoludica. Partiamo dall’argomento che sicuramente interessa maggiormente la community, ovvero le auto che faranno per la prima volta la loro apparizione nella serie Horizon:

– Lexus LFA: premio per il completamento al 50% della playlist estiva;

– Aston Martin Vulcan AMR Pro: premio per il completamento al 50% della stagione autunnale;

– Ford Supervan 3: premio per il completamento del campionato invernale;

– Rover SD1 Vitesse: premio per il completamento del campionato estivo;

– LEGO Bugatti Chiron: disponibile solo per chi possiede l’espansione LEGO Speed Champions ed ottenibile attraverso una nuova sfida speciale “testa a testa” proprio contro la vettura reale. Se riuscirete a batterla la LEGO Bugatti Chiron apparirà nel vostro garage.

nonostante le sembianze “giocattolose” la LEGO Bugatti Chiron è dotata dello stesso propulsore 16 cilindri sovralimentato reale, capace di erogare ben 1500 CV di potenza massima.

In aggiunta segnaliamo che la rarissima Ford Focus PO (Pre-Order Edition) sarà disponibile eccezionalmente a San Valentino nel negozio Forzathon, tuttavia è stato specificato che sarà acquistabile per un limitatissimo periodo di tempo insieme ad altre vetture speciali come la HotWheels Twin Mill e la Volkswagen #34 Andretti RallyCross Beetle. Non lasciatevele scappare!

Eliminator Horizon Pursuit

Il terzo aggiornamento della modalità battle royale di Forza Horizon 4 includerà il “Patrol and Pursuit pack”, ovvero una serie di vetture con livree ed aggiornamenti estetici tipici delle auto della polizia e delle forze dell’ordine:

Livello 2: Jaguar MkII 3.8 1959, Hillman Imp 1966;

Livello 3: Ford Crown Victoria Interceptor 2010, Chevrolet Impala Super Sport 1996

Livello 4: Volkswagen Golf R 2014;

Livello 6: Porsche Cayenne Turbo 2012;

Livello 7: Audi RS6 Avant 2015, Alfa Romeo 4C 2014;

Livello 8: Mercedes-Benz SLS AMG 2011;

Livello 9: BMW M4 GTS 2016, Lamborghini Aventador LP750-4 SV 2016;

Livello 10: Bugatti Veyron Super Sport 2011.

Eventi Blueprint

In conclusione, oltre ai diversi bug fixes, un importante aggiornamento riguarda l’arrivo della cronologia dedicata agli eventi Blueprint che, dall’update 19, vi permetterà tramite una specifica sezione del menu di consultare gli ultimi 15 eventi giocati. Oltre alla facilità d’uso questa opzione vi permetterà di rigiocare, mettere mi piace o condividere i diversi eventi Blueprint a cui avete partecipato.