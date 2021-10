Forza Horizon 5: avete giocato i vecchi capitoli? Avrete delle gradite sorprese

Forza Horizon 5 è ormai alle porte, e i ragazzi di Playground Games ci stanno invogliando a giocarci sempre di più grazie ad una serie di aggiornamenti mirati. L’altro giorno abbiamo scoperto la colonna sonora del gioco, mentre oggi il team di sviluppo ha svelato una sorpresa per i veterani della saga di Forza.

Con un nuovo post pubblicato su Twitter, i ragazzi di Playground Games hanno fatto sapere che tutti coloro che hanno giocato ai precedenti Forza Horizon o Motorsport, potranno ottenere una serie di veicoli celebrativi una volta arrivato sul mercato Forza Horizon 5.

Si tratta di ben sette auto provenienti da tutti i precedenti capitoli della serie Horizon e dai più recenti capitoli Motorsport. Per sbloccare queste, vi basta aver giocato ad uno (o tutti) i capitoli citati nel post Twitter, e riceverete 7 supercar iconiche.

Forza franchise veterans, here are all the Loyalty Rewards that await you on day one.

Playing each of these games before you start #FH5 will unlock that car. pic.twitter.com/dnxHDzTuqw

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) October 28, 2021