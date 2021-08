Forza Horizon 5, disponibile un coloratissimo controller in edizione limitata

Durante la conferenza di Xbox al Gamescom 2021, poco prima di passare al focus su Forza Horizon 5, Microsoft ha presentato in anteprima il nuovo controller Xbox Limited Edition dedicato al videogioco di corse, un dispositivo che è una vera e propria esplosione di colori.

Il nuovo controller Xbox di Forza Horizon 5 va ad aggiungersi alla schiera di coloratissimi gamepad di casa Microsoft per le nuove console Xbox Series X e Series S. Solo poche settimane fa era stato annunciato il controller Aqua Shift, mentre questo nuovo gamepad rivelato in giornata è uno dei pochi a essere brandizzato, come i controller Limited Edition di Space Jam.

Forza Horizon 5 promette di essere uno dei giochi cardine dell’inizio di questa nuova generazione videoludica, grazie all’aspetto tecnico e ai tanti contenuti giocosi dispersi nell’immensa mappa del titolo. L’avventura di ogni giocatore consiste di spedizioni spettacolari nei paesaggi del Messico, in un open world vivace e in continua evoluzione dove si possono guidare i più disparati veicoli. Tra deserti brulicanti di vita, giungle lussureggianti, città storiche, rovine, canyon, spiagge e perfino un vulcano, il mondo offre grandi spunti, contrasti suggestivi e sfide coinvolgenti.

Essendo ormai sotto l’ala di Microsoft, gli sviluppatori di Playground Games assicurano di aver progettato un’esperienza di gioco il più efficiente possibile per funzionare al meglio su Xbox Series X e Series S, con 4K, Ray Tracing e 60 FPS assicurati. Il tutto funziona a meraviglia anche col nuovo sistema meteo con condizioni climatiche impressionanti: tempeste di sabbia, temporali tropicali e, soprattutto, stagioni dinamiche che cambiano continuamente il mondo messicano portato in digitale su questo gioco. Forza Horizon 5 è in arrivo il 9 novembre su Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Sarà disponibile anche su Xbox Game Pass Ultimate dal quale sarà accessibile da qualsiasi dispositivo grazie a Xbox Cloud Gaming.