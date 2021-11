Forza Horizon 5 è un’eccellenza nel sound design, il rombo delle auto sembra reale

Da quando Forza Horizon 5 ha debuttato in via ufficiale settimana scorsa, gli appassionati non si sono sprecati in lunghi elogi ad uno dei titoli più belli dell’anno. In questo quinto capitolo la saga Horizon dei ragazzi di Playground Games incarna tutte le migliorie possibili, proponendo un vasto mondo aperto in cui ci si può trovare ogni genere di attività; dalle gare più classiche fino ad una serie di missioni di storia che mettono i giocatori alla guida di bolidi di ogni tipo.

Visivamente il gioco lascia a bocca aperta, ma non è l’unico aspetto artistico a spiccare per la grande qualità. In molti si sono presto accorti di quanto funzioni benissimo anche il sound design in Forza Horizon 5, specialmente nel riproporre i tanti e diversi rombi delle autovetture presenti nel gioco. A proporci una comparazione tra il suono dei veicoli nel gioco e le loro controparti reali ci ha pensato il canale YouTube ‘NM2255 Car HD Videos’.

In circa sedici minuti di video possiamo accorgerci come il suono delle auto in Forza Horizon 5 rispecchi molto da vicino i rombi delle macchine reali. Stando alle impressioni degli appassionati, in questo quinto capitolo questo aspetto sonoro è stato nettamente migliorato, e mai con con quest’ultima iterazione i ragazzi di Playground Games si sono avvicinati così tanto ai vari rumori che fanno le auto nella realtà.

Sono molteplici gli aspetti di Forza Horizon 5 che lasciano sbalorditi, e i numeri da record che il gioco continua a far segnare anche dopo il suo lancio testimoniano un grande risultato. Vi ricordiamo che il quinto capitolo della saga Horizon è disponibile anche nel catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.