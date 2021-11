Forza Horizon 5 è uno dei giochi più accessibili di sempre

Il successo di Forza Horizon 5 è sotto gli occhi di tutti. La nuova esclusiva di casa Microsoft deve ancora debuttare ufficialmente, ma i numeri registrati sono già enormi. Nonostante ciò, Playground Games continua il suo lavoro sul gioco e oltre agli update di prima necessità, che correggono crash e migliorano la stabilità, il team di sviluppo ha deciso infatti di lavorare anche sull’accessibilità del gioco.

Il primo passo, stando a quanto scritto da Mike Brown, Creative Director di Forza Horizon 5 è l’aggiunta della lingua dei segni. Si tratta di uno step importante, che permetterà a tantissimi giocatori di poter godere del nuovo racing game, senza incontrare una difficoltà legata ai suoni e all’ambiente di gioco, incluse ovviamente le cutscene cinematiche e che in futuro si evolverà fino a includere un picture-in-picture dove le parole saranno tradotte in tempo reale. In prima battuta sarà disponibile solamente per le lingue Inglese e Americano e sarà aggiunta rapidamente, in uno dei primi update dopo il lancio, previsto per la giornata di domani 9 novembre 2021.

L’impegno di Playground Games non si ferma però qui. Brown ha infatti dichiarato che sarà aggiunta l’opzione text-to-speech alle chat vocali, la modifica della velocità e l’aggiunta di colori più facilmente leggibili e interpretabili da chi soffre di daltonismo. “Vogliamo che tutti nel mondo siano in grado di giocare con il nostro gioco e con più di 400 milioni di giocatori con diverse disabilità è vitale introdurre un gameplay che possa funzionare per loro”, le parole di Brown che accompagnano il post pubblicato su Xbox Wire.

Si tratta di update importanti, che permetteranno così a Microsoft di proseguire la sua battaglia per permettere a tutti i giocatori del mondo di poter godere in egual misura di tutti i videogiochi. Dopo l’Accessibility Controller, dunque, un passo ancora più importante in questa direzione arriva anche da una delle esclusive più attese come Forza Horizon 5. Piccole rivoluzioni, che si costruiscono mattoncino dopo mattoncino.