È da diverso tempo che si sente la mancanza di moltissimi marchi italiani automobilistici nella serie Forza (Forza Horizon e Forza Motorsport), ma finalmente sembra che le cose stiano per cambiare. A partire dal prossimo 17 agosto, verrà diffuso un aggiornamento di Forza Horizon 5 intitolato Italian Automotive che vedrà l’inserimenti di alcuni brand storici legati all’automobilismo italiano.

Tra questi troviamo Lancia, Fiat, Abarth e Alfa Romeo. Vi ricordiamo che Ferrari, Lamborghini, Maserati e quant’altro sono già presenti all’interno dei giochi Turn10 e Playground Games. Una presentazione più esaustiva che racconterà questo ritorno avverrà l’11 agosto alle 19:00 sul canale Twitch del franchise Forza.

Non sappiamo se questo update sarà gratuito oppure no, non resta che attendere la diretta. A ogni modo era da tempo che i fan sognavano il ritorno di questi brand ed è bello che Xbox abbia lavorato affinché tornassero nei loro giochi racing. A questo punto non possiamo fare altro che augurarci che Forza Motorsport venga già lanciato, il prossimo 10 ottobre 2023, già con alcune auto di questi marchi.