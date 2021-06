Forza Horizon 5 frame rate e risoluzione: come si comporta su Xbox Series X|S

La giornata di ieri è stata probabilmente quella più attesa da milioni di videogiocatori in tutto il mondo. L’E3 2021 è entrato ufficialmente nel vivo grazie ad una serie di conferenze che hanno fatto gioire, e in alcuni casi deludere, la folta community. Parliamo di “delusione” perché effettivamente, nonostante lo show proposto da Xbox sia stato davvero godibile, la mancanza di titoli del calibro di The Elder Scrolls 6 e Hellblade 2 ci ha un po’ straniti. C’è da dire comunque che il protagonista dell’evento è stato certamente Forza Horizon 5.

Il nuovo capitolo dell’amata IP di guida arcade di Playground Games è davvero clamoroso. Il trailer mostrato ci propone tante piccole ma sostanziali novità. Innanzitutto presentata ufficialmente l’ambientazione, il Messico, nel quale sarà possibile sfrecciare liberamente tra deserti e suggestivi paesini del luogo. Confermata anche la modalità battle royale, già presente nel quarto capitolo, e comunque apprezzata da tutti gli appassionati del franchise. Il livello di dettaglio di Forza Horizon 5 sarà davvero alto, anche grazie all’ottimo utilizzo del ray-tracing.

Grazie al sito ufficiale, abbiamo potuto scoprire la risoluzione e il frame rate delle versioni Xbox Series X e S. Forza Horizon 5 sarà eseguito a 4K e 30 FPS su Xbox Series X, mentre punterà al 1080p e 30 FPS su Xbox Series S. I giocatori potranno modificare il frame rate accedendo alla “modalità prestazioni” che permetterà di aumentarli fino a 60. Immancabile ovviamente l’utilizzo del ray tracing, già confermato durante la conferenza di ieri.

Purtroppo dal sito non è possibile accedere ai dettagli su Xbox One e Xbox One X. Ricordiamo infatti che Forza Horizon 5 sarà cross gen supportando quindi il cross play tra le due generazioni di console Xbox. Non sarà però possibile trasferire i salvataggi da Steam a Xbox. Il titolo verrà rilasciato ufficialmente il prossimo 9 novembre per la gioia di tutti i fan. Vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire tutti i dettagli in merito ricordandovi che è possibile giocare i precedenti capitoli su Xbox Game Pass.