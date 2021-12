Forza Horizon 5: il parco auto sta per ingigantirsi! 20 nuove auto in arrivo

Forza Horizon 5 è stato lanciato un mese fa e ha saputo ottenere dei risultati da record diventando in un breve periodo di tempo il miglior capitolo della serie. Grazie a questa spinta, i talentuosi ragazzi di Playground Games sono pronti a rimpolpare il gioco con nuovi contenuti. Nello specifico il team di sviluppo britannico ha svelato quelle che saranno le prossime automobili ad aggiungersi al già gigantesco garage virtuale del gioco.

Durante la recente diretta Forza Horizon 5 Let’s ¡GO!, i ragazzi di Playground Games hanno voluto rivelare le nuove 20 auto in arrivo nel gioco, le quali si aggiungeranno alle quattro svelate nel Forza Monthly poco prima. Non solo abbiamo potuto conoscere quali saranno queste venti nuovi autovetture, ma il generoso team ci ha permesso di dare anche una sbirciatina ad alcune nuove vetture in azione.

Tra le nuove auto che sono presto in arrivo in Forza Horizon 5 possiamo trovare: la Lamborghini Aventador J, la Ferrari 599 GTO del 2011 e la Lamborghini Gallardo Spyder Performante del 2012 LP570-4. A queste vetture se ne andranno ad aggiungere altre più classiche come come la Maserati 8CTF del 1939.

Forza Horizon 5 ci ha già abituati ad espandere il nostro garage virtuale in una miriade di modi, sia attraverso il negozio in game che tramite le varie playlist che si aggiornano stagionalmente, e con queste nuove venti auto la varietà proposta nel gioco, già molto alta, s’innalza ancora di più.