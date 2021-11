Forza Horizon 5: in arrivo un fix per uno degli aspetti criticati

Nonostante il grande successo, ci sono alcuni aspetti di Forza Horizon 5 che stanno per essere corretti. Tra questi troviamo il problema legato ai nomi delle targhe, che impedisce ad alcuni utenti (soprattutto quelli di origine araba) di poter inserire il loro nome, a causa di una ban list di parole, termini e appunto nomi personali ritenuti offensivi o di cattivo gusto. Famoso il caso, ad esempio, di Osama Dorias, senior game designer di Warner Bros. Interactive Entertainment, che non ha potuto utilizzare il suo nome per creare una targa personalizzata.

Questo problema non è passato inosservato, soprattutto se consideriamo la grande inclusività voluta dal team di sviluppo: in Forza Horizon 5 è infatti possibile creare un personaggio di genere neutro, addirittura con varie protesi. Purtroppo però il problema dei nomi banditi nella targhe aveva suscitato un po’ di polemica, ma fortunatamente ora il tutto sembra in fase di sistemazione. Al momento non ci sono ancora dettagli in merito, ma Microsoft ha già parlato con Eurogamer, affermando che si sta lavorando ad una soluzione.

Cosa si può fare di concreto per risolvere questo problema su Forza Horizon 5? Stando alle parole della casa di Redmond c’è solo un modo per risolvere il tutto, ovvero lavorare per correggere alcuni aspetti della moderazione per quanto riguarda termini offensivi e inappropriati. Purtroppo al momento è impossibile sapere quando il tutto verrà risolto, ma considerando la popolarità del gioco e i grandi numeri che sta registrando possiamo forse aspettarci una risoluzione in tempi rapidi.

L’inclusività di Forza Horizon 5 è uno dei punti di forza del gioco. Oltre al genere e alle protesi, Playground Games sta lavorando attivamente anche per includere la lingua dei segni, da utilizzare ovviamente nelle cutscene. Un grande sforzo da parte del team di sviluppo e del publisher, che intende far giocare più persone possibili e permettere a chiunque di potersi divertire con uno dei migliori racing game arcade di sempre.