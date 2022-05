Uno degli aspetti più interessanti di Forza Horizon 5 è sicuramente la possibilità di creare delle livree personalizzate, da poter condividere poi con i giocatori di tutto il mondo. E con oltre 10 milioni di utenti attivi sul titolo di casa Playground Games è ovviamente molto facile entrare in contatto con alcuni creator di livree decisamente bravissimi, come coloro che hanno realizzato quelle a tema Pokémon.

Non è una novità: a poco più di un mese dal lancio, infatti, già si intravedevano alcune livree personalizzate con i personaggi del popolare franchise di casa Game Freak. Oggi però gli utenti stanno diventando sempre più bravi nell’utilizzo del tool incluso all’interno del gioco e le ultime livree con cui il mondo di Twitter è entrato in contatto sono letteralmente incredibili.

Diffuse su Twitter da gengar bby, queste nuove livree di Forza Horizon 5 sono incredibilmente realistiche. Nelle foto, che potete vedere poco più in basso, a colpire sono i dettagli. In una, ad esempio, sono stati ricreati i vari design delle Pokéball, con tanto di simbolo dedicato ai venticinque anni del franchise. Anche i loghi, in alcuni casi, sono decisamente molto simili e sembrano stati letteralmente aggiunto con autorizzazione di Nintendo. L’ultimo screenshot è però quello che preferiamo in assoluto: una bella “foto” di gruppo con tanti pocket monster e un bel logo al centro, dove è presente la portiera del passeggero.

How I cope when I love racing games but miss Pokemon #ForzaHorizon5 pic.twitter.com/IMJZB41fSz — gengar bby (@avianoir) April 30, 2022

Al di là di questa celebrazione a tema Pokémon, questi screenshot testimoniano ancora una volta come la cura di Playground Games e l’attenzione verso ogni singolo dettaglio di Forza Horizon 5 siano stati due elementi fondamentali nella creazione del gioco. Purtroppo non ci è al momento possibile fornirvi i dettagli per recuperare queste livree, ma se siete dei giocatori dell’ultimo racing game del franchise, il nostro consiglio è quello di cercarle. A patto, ovviamente, che amiate i Pokémon.