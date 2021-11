Forza Horizon 5: non allarmatevi se il Forzathon non funziona ancora

Se state giocando a Forza Horizon 5 (e visti i numeri la cosa non ci stupisce), molto probabilmente avrete notato come il Forzathon Shop, che permette di acquistare oggetti cosmetici non funziona. Tantissime le segnalazioni online, che hanno mandato nel panico più totale i giocatori, convinti che si trattasse di un errore della loro build e quindi di dover magari riscaricare da capo gli oltre 100GB del gioco Playground Games. Fortunatamente, però, non è così.

Come riportato online, infatti, ci ha pensato la stessa Playground Games a disabilitare lo shop in game di Forza Horizon 5. E attenzione: questa soluzione ha in realtà un motivo ben preciso. Gli sviluppatori infatti hanno deciso di lanciare il titolo praticamente completo, ma prima di attivare ulteriori soluzioni online ha pensato bene di non lanciare il Forzathon Shop. Nel corso delle prossime settimane Playground Games sicuramente deciderà di attivarlo, ma al momento non c’è ancora una data di uscita chiara, visto che gli sviluppatori non l’hanno comunicata.

Considerando l’impianto prettamente online di Forza Horizon 5, la scelta di Playground Games è assolutamente coerente e molto, molto precauzionale in merito. Per evitare disconnessioni o altro, infatti, si è preferito optare per introdurre alcuni elementi non appena i server si saranno stabilizzati. Rischiare un grave crash del gioco oppure un rallentamento durante le gare non è probabilmente il miglior modo per fidelizzare i giocatori. Nel mentre però è sempre possibile guadagnare i punti per il Forzathon Shop e potrebbe essere un’ottima occasione per farsi trovare pronti non appena il negozio aprirà in maniera ufficiale.

Forza Horizon 5 ha debuttato questa settimana, racimolando un gran numero di consensi tra pubblico e critica. Il titolo è in continua evoluzione ed è lecito aspettarsi nei prossimi mesi nuovi aggiornamenti e nuove gare. Si tratta, almeno fino ad oggi, dell’esclusiva più grande di Xbox: siete saltati anche voi a bordo di uno dei tantissimi veicoli virtuali?