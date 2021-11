Forza Horizon 5 non funziona sul vostro PC? Ecco come risolvere i crash più comuni

Oramai disponibile per tutti coloro che hanno prenotato la Premium Edition, Forza Horizon 5 è sicuramente uno dei migliori racing game disponibili sul mercato. Se lo state giocando su PC però potreste essere incappati in qualche problema di crash. Nessun problema: non dovete buttare via niente! In questa notizia, complici anche alcuni suggerimenti di Playground Games, vi spieghiamo come risolvere i problemi più comuni.

Stando a quanto riportato online, infatti, alcuni giocatori PC di Forza Horizon 5 hanno già incontrato vari crash durante le loro gare in quel del Messico. Problemi comuni, a cui però Playground ha già fornito dei fix molto rapidi. Il primo consiglio da parte degli sviluppatori è quello di controllare i requisiti minimi e raccomandati del loro gioco, per verificare che tutto sia in regola. Il secondo, invece, riguarda aggiornare il sistema operativo: è sempre bene avere Windows 10 (o Windows 11) regolarmente aggiornati all’ultima build, soprattutto considerando l’integrazione nativa dei giochi con gli OS della casa di Redmond.

Un altro, utile consiglio da parte di Playground Games è quello di avviare Forza Horizon 5 da un account amministratore di Windows 10 o Windows 11. Quest’ultimo passaggio è anche necessario, in alcuni casi, per installare i giochi Xbox sul proprio PC passando dall’app di Microsoft. In ultimo, Playground Games consiglia ovviamente di controllare eventuali conflitto con altri programmi e con i più noti antivirus in versione gratuita, che spesso possono portare a crash improvvisi del software. In particolare il team di sviluppo afferma di stare attenti ad eventuali conflitti con Discordd, EVGA Precision, Logitech G Hub, MSI Afterburner, OBS e Nahimic Audio.

I lavori da parte di Playground Games, tuttavia, non si fermano: Forza Horizon 5 infatti sarà aggiornato e supportato nel tempo, dunque eventuali crash o instabilità del gioco su PC potrebbero essere risolte anche in uno dei prossimi update da parte del team di sviluppo.