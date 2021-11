Forza Horizon 5: occhio a cosa scrivete sulle targhe o verrete ripresi

Forza Horizon 5 è disponibile ormai da qualche ora, e tantissimi appassionati del genere automobilistico stanno già sfrecciando a tutta velocità per le strade del Messico. L’esclusiva Xbox targata Playground Games sta abbattendo record su record, facendo segnare un numero impressionante di giocatori nelle prime ore di vita del gioco. Con così tanti giocatori, però, non mancano situazioni alquanto curiose, come stanno facendo notare alcuni utenti in queste ore sul web.

Come accadeva anche nei capitoli precedenti del franchise, anche in Forza Horizon 5 verrete chiamati a personalizzare la vostra targa con un nominativo a vostra scelta che più vi aggrada. Stando ad alcuni utenti, però, sembra che non sia possibile dare completamente sfogo alla propria creatività, e determinate parole verranno censurate dal gioco. Su Twitter ci sono già alcuni esempi su come il filtro reputi particolarmente inappropriati alcuni nomi o nomenclature.

Una preoccupazione comprensibile da parte del team di sviluppo, che però sta andando a “danneggiare” anche coloro che volevano semplicemente inserire nella targa del veicolo il proprio nome di battesimo. Tutto ciò sta facendo sorgere qualche domanda a tali giocatori, i quali si sono riversati su Twitter chiedendo, simpaticamente ed in modo pacato, spiegazioni ai ragazzi di Playground Games.

Oh no, it appears that my name is inappropriate content. 💔

Who do I have to thank for this?#ForzaHorizon5 pic.twitter.com/92AbLlqq2g

— Osama Dorias (@osamadorias) November 9, 2021