Forza Horizon 5 perde il primato su Steam! Battuto da un titolo inaspettato

Dopo settimane passate in cima alle classifiche dei giochi più giocati, Forza Horizon 5 comincia a perdere posizioni. L’esclusive Xbox è riuscita ad effettuare uno dei migliori lanci nella storia della compagnia, ma a quanto pare su Steam ha trovato un nuovo ed inaspettato contendente pronto a dargli filo da torcere. Si tratta di Farming Simulator 22, che ultimamente sta facendo incetta di giocatori sulla piattaforma Valve.

Il nuovo simulatore agricolo ha raggiunto e superato in poche ore il picco di 100.000 giocatori in contemporanea su Steam. Un risultato sorprendente che va a scalzare Forza Horizon 5, titolo che in precedenza era riuscito ad andare altrettanto bene nella sua settimana di lancio.

Per Farming Simulator non è affatto una novità il ricevere tutte queste attenzioni, soprattutto da quando la saga è riuscita a costruirsi nel tempo una solida community molto affiatata ed appassionata verso queste produzioni simulative. Dall’altra parte della barricata, invece, Forza Horizon 5 sta cominciando a calare nei numeri nonostante il titolo di Playground Games rimanga ancora uno dei più giocati e chiacchierati in rete.

Questo lancio di successo ottenuto da Farming Simulator 22 conferma che la saga è ancora molto attesa ed apprezzata dalla propria fanbase, anche dopo un periodo dove sembrava che questo genere di simulatori stesse scemando sempre più.