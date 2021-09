Forza Horizon 5: più di 400 auto confermate, e la lista non è ancora completa

Ci avviciniamo sempre più al lancio di Forza Horizon 5, uno dei prossimi grandi titoli targati Xbox Games Studios ad arrivare sul mercato. I ragazzi di Playground Games ci hanno già deliziati con diverse informazioni e qualche affascinante video di gameplay del titolo, che sembra già una perla da non perdere che siate amanti o meno dei giochi di corse. Aspettando di mettere le mani sul titolo, i ragazzi di Playground hanno voluto fare chiarezza sulle auto che sono confermate nel gioco, e sono davvero tantissime.

Come annuncia Playground Games sul sito ufficiale di Forza, a partire da oggi il team andrà ad annunciare tutta una serie di auto che saranno presenti in Forza Horizon 5 a partire dal day one. Il team ci tiene anche a sottolineare che questo non sarà affatto l’elenco definitivo di auto presenti dalla data di lancio. Il tutto verrà espanso con ancora più auto e marchi che verranno svelate nelle settimane precedenti al 9 novembre con il sito che si andrà ad aggiornare man manche che verranno fatti gli annunci.

Al momento, stando al sito ufficiale di Forza, appuriamo che in Forza Horizon 5 ci saranno la bellezza di 426 auto. Questa non sarà la lista completa e verrà aggiornata sistematicamente appena il team andrà ad espanderla. Tra queste auto, ce ne saranno alcune che faranno il loro debutto proprio nel nuovo Forza Horizon. Nella lista troviamo colossi come il Ford Super Duty F-450 DRW Premium del 2020, la bellissima Jaguar Sport XJR-15 del 1991 e moltissime altre auto di varie tipologie.

Per ora Forza Horizon 5 si sta dimostrando uno dei titoli più interessanti da tenere d’occhio per i fan dei giochi di corsa, e con un numero così alto di vetture gli appassionati avranno molto da sperimentare.