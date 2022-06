È quasi passato un anno da quando Forza Horizon 5 ha fatto il suo debutto sul mercato, e per la gioia degli amanti del franchise più arcade e caciarone di Forza ci sono tante buone notizie. Durante lo scorso showcase di Xbox e Bethesda di qualche settimana fa abbiamo appurato dell’arrivo di un grosso update per il più recente Forza Horizon, il quale aggiungerà auto e piste a tema Hot Wheels, ma le novità in arrivo non si fermano affatto qua.

Da quando il gioco è uscito su console Xbox e PC, sono stati numerosi gli update pubblicati dai ragazzi di Playground Games. Per la maggiore abbiamo assistito al rilascio di tutta una serie di pack contenenti nuove vetture di ogni genere. Ma anche gli eventi stagionali hanno subito tutta una serie di modifiche. A tutto questo si sta per aggiungere un importante aggiornamento per il gioco che porterà anche il doppiaggio in italiano.

Come posiamo leggere all’interno di un recente post ufficiale pubblicato su Twitter, l’aggiornamento Series 9 per Forza Horizon 5 è ora disponibile per il download sulle piattaforme Xbox e su PC tramite Windows e Steam. All’interno di questo nuovo update, oltre al doppiaggio in italiano, trovano spazio nuove funzionalità e correzioni sviluppate dal team per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco.

The #ForzaHorizon5 Series 9 Update is now available to download on Xbox, Windows and Steam. Here's a look at the new features and fixes designed to improve your gameplay experience.

Additional details can be found in the complete patch notes: https://t.co/453NTmAJQ1 pic.twitter.com/HlYzuIEu0Y

— Forza Support (@forza_support) June 21, 2022