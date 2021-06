Forza Horizon 5 su Xbox One? Come una versione PC di livello basso

Tra i giochi più ammalianti di questo E3 2021, Forza Horizon 5 ha saputo entusiasmare non poco gli appassionati di tutto il mondo. La saga Horizon si è sempre posta a metà strada tra un approccio simulativo e un tipo di guida decisamente più votato all’arcade. Proprio questa via di mezzo permette ad una grossa fetta di videogiocatori di approcciarsi ai vari capitoli del brand automobilistico di Playground Games senza la necessità di troppe esigenze particolari.

Durante una recente intervista rilasciata alla redazione di Eurogamer, Mike Brown, gamne designer di Forza Horizon 5 ha voluto svelate diversi dettagli e retroscena sul prossimo titolo in uscita il prossimo 9 novembre, ed in arrivo anche su Xbox Game Pass direttamente al day one. Uno dei passaggi più interessanti di questa intervista parla della versione Xbox One del titolo di corse, che sappiamo già essere in cantiere nel team britannico.

Nello specifico, Brown ha svelato che per il momento il team è alquanto soddisfatto da quanto ottenuto su tutte le versioni del gioco in sviluppo. Per quanto concerne la versione Xbox One, il game designer ha dichiarato quando segue: “Penso che per dover supportare anche le console Xbox One sia necessaria esattamente la stessa quantità di sforzo che richiede una versione per PC con specifiche basse. In realtà ci sentiamo piuttosto soddisfatti con tutte le versioni del gioco, ad essere onesti”.

Forza Horizon 5 ha ammaliato non solo i giocatori, ma è anche stato premiato agli E3 2021 Awards come i gioco più atteso di tutti quelli che sono stati presentati nell’arco della settimana E3. Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 uscirà il prossimo 9 novembre 2021, e sarà disponibile fin dal day one all’interno del catalogo di esperienze dell’Xbox Game Pass.