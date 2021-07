Forza Horizon 5, tante novità su personalizzazione e mappa di gioco

Annunciato durante la conferenza di Xbox dell’E3 2021, Forza Horizon 5 è divenuto subito uno dei titoli più attesi dell’anno, come vi abbiamo parlato anche nella nostra anteprima. L’incredibile comparto tecnico e la bellezza degli scenari ha incuriosito anche chi non era davvero interessato al titolo. In un recente post pubblicato sul suo blog, Playground Games ha rivelato che in Forza Horizon 5 ci saranno centinaia di parti per personalizzare le proprie auto e i piloti che le guideranno, oltre che tante altre nuove informazioni.

Si tratta di una notizia decisamente interessante, soprattutto perché sebbene anche il precedente Forza Horizon 4 offrisse una buona varietà di personalizzazione dei “drivatar”, lo stesso non poteva essere detto per le parti delle macchine, cui solo l’estetica poteva essere modificata. Scopriamo così che potremo apportare non solo migliorie alle prestazioni delle auto, ma anche che queste cambieranno in vari modi anche il loro aspetto, aprendo così un mondo di possibilità creative.

Nel post leggiamo che ci saranno “oltre 100 nuovi cerchi, 100 nuove parti di aggiornamenti visivi, migliaia di nuove parti di aggiornamenti delle prestazioni, oltre alla possibilità di verniciare le pinze dei freni! Ciò si aggiunge alle opzioni notevolmente ampliate per personalizzare il personaggio del vostro pilota, tra cui nuovi capelli, vestiti, pronomi selezionabili e persino la possibilità di aggiungere arti protesici”.

Oltre a questo dettaglio scopriamo anche moltissime altre novità, come una rivisitazione del sistema del meteo, ora centralizzato in varie aree della mappa e che cambierà anche il cielo di Forza Horizon 5. Nello specifico, la software house rivela anche che le tempeste possono presentarsi in posti differenti del mondo, oltre che diminuire o aumentare d’intensità. La mappa di gioco sarà la più grande della serie con lunghe autostrade dove potremo correre alla massima velocità. Saranno inoltre presenti anche drag race, di cui una confermata nel luogo del festival.

Inoltre, sembrerebbe anche alcune novità interessanti legate alla cultura messicana: la casa di sviluppo rivela di essere orgogliosa per elementi che faranno riferimento alla cultura delle auto in Messico, senza però entrare nei dettagli. Si tratta di qualcosa che riveleranno “quando potranno svelare la lista completa delle macchine”, e che possiamo sicuramente aspettarci nei prossimi mesi. Non vediamo l’ora di giocare a Forza Horizon 5 quando sarà rilasciato il 9 novembre 2021 su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, al lancio anche su Xbox Game Pass.