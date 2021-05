Forza Horizon 5, uscita svelata dalle Hot Wheels?

Forza Horizon 5 è senza dubbio uno dei titoli più attesi da coloro che avevano giocato il primo capitolo. Forza Horizon 4, infatti, aveva rappresentato una delle esclusive Xbox dalla maggior qualità ottenendo un grande seguito e spesso interessando anche i giocatori che non amavano particolarmente i racing game. Dopo l’annuncio del nuovo Forza Motorsport, le aspettative su un nuovo titolo Horizon si erano alleviate, ma oggi giunge una strana ma interessante novità.

Sembrerebbe proprio che una nuova serie di macchinine Hot Wheels avrebbe anticipato in modo indiretto il rilascio di Forza Horizon 5 che ad oggi, ricordiamo, non è ancora stato neanche annunciato. Delle nuove Hot Wheels dedicate proprio alla serie di Forza Horizon saranno rilasciate a settembre 2021, periodo che secondo molti sarà anche lo stesso del rilascio del prossimo capitolo della serie. L’ipotesi deriva dal fatto che spesso le macchinine ad essa dedicate vengono lanciate sul mercato proprio a cadenza di un nuovo gioco.

Si tratta peraltro di una speculazione che conferma quanto affermato recentemente da Jeff Grubb, secondo cui sia Forza Horizon 5 che Starfield saranno presentati durante l’E3 2021 e rilasciati entro la fine del 2021. Insomma, tutti gli indizi portano a una presentazione nei prossimi mesi e ad un rilascio nel breve termine. Probabilmente molte delle più importanti aziende del settore, tra cui Microsoft, si sono tenute “da parte” gli annunci più grandi per un momento storico e sociale più adatto ad essi, per via della pandemia.

Come sempre, vi consigliamo di prendere questa notizia con le pinze e di restare connessi sulle nostre pagine per non perdere ulteriori informazioni, o magari delle conferme ufficiali. Infatti, non essendo stato neanche annunciato, non sappiamo se Forza Horizon 5 sarà rilasciato sia su Xbox Series X|S che su Xbox One. In ogni caso, fateci sapere commentando in calce cosa ne pensate e soprattutto cosa vi aspettate dal quinto capitolo della saga di Turn 10 Studios e Playground Games.