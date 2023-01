In questi primi dieci giorni del 2023, si è già cominciato a parlare molto di un possibile primo grande evento videoludico dell’anno targato Xbox. Ad oggi non sappiamo ancora nulla di ufficiale su questa tanto vociferata conferenza, ma dati i molteplici progetti in cantiere presso i numerosi Xbox Game Studios, un appuntamento comunicativo imminente sarebbe sensato. In tutto questo, però, scopriamo che il team di Forza Horizon ha perso una serie dei propri talenti.

Questo importante cambiamento interno in Playground Games è emerso proprio di recente, con molte delle personalità che hanno lavorato alla saga di Forza Horizon che hanno messo insieme un nuovo team con grandi ambizioni tripla A. Questo nuovo studio si chiama Maverick Games ed è stato aperto da Mike Brown, ex-director della serie automobilistica arcade tratta dal franchise di Forza, e che ora è diventato direttore creativo del suo nuovo studio.

Questo nuovo team ha in cantiere il proprio titolo di debutto, il quale sarà un open world con ambizioni da tripla A. Al primo progetto di Maverick Games ci stanno lavorando anche altre personalità che in passato hanno contribuito al successo di Forza Horizon, come Tom Butcher, ex-produttore esecutivo di Playground Games e l’ex direttore artistico Ben Penrose. Insieme a questi talenti, ci sono personalità che hanno lavorato in realtà importanti come EA e Sumo Digital.

“Il nostro obiettivo è quello di far diventare Maverick Games uno studio che gli appassionati adoreranno. Siamo già al lavoro su un entusiasmante titolo di altissima qualità, e stiamo costruendo una casa in cui tutti gli sviluppatori e i creativi siano incoraggiati a correre dei rischi, essere curiosi, creativi, innovativi, essere se stessi e soprattutto, essere degli anticonformisti”, queste le parole di Mike Brown all’annuncio di questa sua nuova e parecchio ambiziosa avventura nel settore videoludico.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.