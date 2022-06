Durante un’intervista con GQ in merito al nuovo Forza Motorsport, lo studio head di Playground Games Trevor Williams ha parlato di come Forza Horizon sia venuto alla luce. La storia è decisamente assurda e ci svela come in realtà lo spin-off della serie nacque dalle ceneri di una vecchia IP di casa Microsoft, ovvero Project Gotham Racing, sviluppato in origine da Bizzare Creations.

Williams ha spiegato di come tutto il suo team si trovasse negli Stati Uniti d’America e l’idea fosse stata bocciata dai due dirigenti di Xbox presenti al tavolo. “Eravamo al ristorante e avevamo proposto un reboot di Project Gotham Racing, ma Hartman e Greenawalt non erano interessati nell’IP. Pensavo a come avremmo affrontato il viaggio di ritorno e dopo cinque minuti mi hanno chiesto cosa pensavamo di Forza e di dove avremmo portato la serie. In quel momento ciò che avevamo in mentre per Project Gotham Racing è diventato Forza Horizon”, le parole di Williams dichiarate durante l’intervista. “Il gioco è praticamente nato su un tovagliolo”, ha aggiuntiamo Williams, riferendosi probabilmente all’idea di aver gettato le prime idee sulla nuova serie in fretta e furia.

Da quel momento in avanti, Forza Horizon è diventato realtà. Il primo gioco della serie debuttò nel 2011 su Xbox 360 e aveva come pubblico di riferimento i giocatori intenzionati a giocare un simulatore di guida più arcade rispetto a Forza Motorsport. 11 anni dopo la serie è diventata un successo, con il quinto capitolo lanciato nel 2021 che continua a macinare consensi e pubblico.

Forza Horizon è sicuramente una delle serie di successo più importanti nel mondo dei videogiochi. Il tentativo di Playground Games di riportare in auge Project Gotham Racing non è stato fatto probabilmente al momento giusto ma chissà se un giorno, magari spinta anche dal pubblico, Microsoft non decida di riavviare effettivamente la serie.