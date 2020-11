Forza Horizon: il prossimo capitolo arriverà prima del previsto?

Tra tutti i vari lanci generazionali relegati al mondo videoludico, il recente debutto delle nuove console è stato sicuramente il più particolare. L’attuale situazione globale con quale ci stiamo confrontando da mesi ha costretto moltissimi produttori a cambiare le carte in tavola. Proprio per questo motivo Xbox e PlayStation si sono ritrovate con una line-up di lancio alquanto discutibile. Potenzialmente tra i due titani videoludici Microsoft si è ritrovata decisamente più in difficoltà, presentandosi al day one della propria console senza esclusive di spessore (riproponendo vecchie perle come Forza Horizon 4 e Gears 5).

Tuttavia le cose si prospettano comunque radiose per il futuro di Xbox in quanto Microsoft sembra avere grossi piani per la loro console. Sappiamo già che opere come Fable, Forza Motorsport, The Medium e SCORN andranno a dare un boost non indifferente alla line-up della console Microsoft. Ma a quanto pare questi titoli non saranno gli unici ad accompagnare Xbox tra il 2021 ed il 2022. Per quanto potrebbe sembrare strano durante il prossimo anno potrebbe tornare anche Forza Horizon.

A comunicare questo particolare dettaglio è stato il noto giornalista Jeff Grubb. Stando alle parole di Grubb, Microsoft sarebbe intenzionata a far uscire Forza Horizon 5 prima del già annunciato Forza Motorsport. Secondo il giornalista Playground avrebbe già finito i lavori sul nuovo capitolo di Forza Horizon mentre Turn 10 starebbe ancora lavorando a Motorsport. Una dichiarazione alquanto strana ma non di certo impossibile da credere.

Ovviamente le dichiarazioni di Jeff Grubb per il momento non sembrano trovare conferme dai diretti interessati. Quindi come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere ogni singola informazione con le dovute pinze. A noi sicuramente non dispiacerebbe giocare ad un nuovissimo Forza Horizon 5. Tuttavia sapendo dell’esistenza di Motorsport e aggiungendo anche il fatto che Playground sta lavorando a Fable, ci viene difficile da credere alle dichiarazioni di Grubb.