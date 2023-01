Se sarà davvero rivoluzione in casa Playground Games lo sapremo solamente più avanti. Per ora, quello che sappiamo con certezza, è che diversi sviluppatori della serie Forza Horizon hanno deciso di lasciare lo studio di sviluppo per imbarcarsi in una nuova avventura, chiamata Maverick Games.

Come riportato da Eurogamer, sono circa poco meno di una decina gli sviluppatori che hanno deciso di lasciare Playground Games e abbandonare così i lavori sulla serie di Forza Horizon, spin-off del brand Motorsport, da anni considerati tra i migliori racing game del pianeta. A capitanare questo esodo troviamo il creative director del quinto capitolo, Mike Brown, che guiderà proprio il nuovo studio, chiamato Maverick Games. Oltre all’ex creative director, in Maverick Games sono entrati anche il lead producer Tom Butcher, il technical director Matt Craven, il techinical art director Gareth Harwood, l’audio director Fraser Stachan e l’art director Ben Penrose. Tutti ruoli di spicco, che garantiscono così un’ottima partenza per il neonato team di sviluppo, che potrà dunque contare su profili d’altro livello per i ruoli più importanti.

Le idee degli sviluppatori sono decisamente chiare. Al momento il team di sviluppo è al lavoro un gioco open world per console e PC, definito “premium”. E Maverick Games ha lavorato decisamente bene, assicurandosi (come comunicato dalle figure chiave) diversi fondi, di cui però non possono parlare come da contratto. Chiaramente ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di scoprire a costa stanno lavorando, dunque armatevi di pazienza: l’arrivo di questo nuovo open world è decisamente distante.

Nell’industria dei videogiochi partenze simili sono oramai all’ordine del giorno. Più raro, invece, che diverse figure chiave decidano di unirsi insieme per provare a creare qualcosa di nuovo. Sicuramente non vediamo l’ora di scoprirne di più e vi invitiamo a rimanere sintonizzati per scoprire tutti gli aggiornamenti non appena ci saranno novità in merito.

