Forza Motorsport 8 sarà “molto diverso” e “un’esperienza incredibile”

È tempo di next-gen ed è quindi anche tempo di nuovi giochi. La speranza di tutti, però, è che non si tratti solo di altri nuovi giochi ma di opere innovative che sappiano portare qualcosa di interessante all’interno del mercato. Parlando di futuro, non possiamo inoltre non parlare del prossimo Forza Motorsport, che si suppone si chiamerà Forza Motorsport 8.

Recentemente, il creative director di Turno 10, Chris Esaki, ha preso parte all’edizione di dicembre del Forza Monthly Show e ha rivelato qualche piccola nuova informazione sul nuovo capitolo della serie. Parlando della “prossima esperienza”, Esaki ha rivelato che Turn 10 ha condotto il primo vero playtest con l’interno team. Secondo il creative director, Forza Motorsport 8 è “un’esperienza molto diversa e incredibile”.

Esaki ha inoltre rivelato che ci sono stati molti miglioramenti e che non è stato semplice arrivare dove è ora. Forza Motorsport 8 (che, ripetiamo, è un nome non ufficiale) avrà un nuovo modello di gestione degli pneumatici. I tracciati avranno superfici con temperatura dinamica, oltre a sporcarsi in modo più credibile e dinamico con la gomma delle ruote, aumentando anche l’attrito nel corso della gara.

C’è anche un nuovo sistema per la pressione atmosferica che influisce sull’aerodinamicità dei veicoli, sulla potenza e sulla pressione delle ruote. Come se tutto questo non bastasse, Esaki ha inoltre affermato che ci sarà un sistema di sospensioni completamente nuovo. Inoltre, ci saranno almeno altri “15 elementi” innovativi: chiaramente, la serie è pronta a tornare alle proprie radici simulative.

“Forza Motorsport 8” non è ancora completamente ufficiale, ma è chiaro che il team è nel pieno dei lavori: i fan non vedranno l’ora di vedere in azione quanto è in sviluppo. Diteci, voi cosa ne pensate?