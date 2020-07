Forza Motorsport 8 girerà in 4K 120 FPS e ray tracing su Xbox Series X?

Con l’avvicinarsi dell’evento del 23 cominciano a trapelare informazioni sui giochi che verranno annunciati. Bisogna sottolineare che si trattano di dettagli non ufficiali visto che il gioco non è stato ancora presentato. Da 4Chan possiamo leggere che il nuovo Forza Motorsport – che non è detto che si chiamerà Forza Motorsport 8 – girerà su Xbox Series X in 4K 120 FPS con ray tracing attivo e vanterà una serie di caratteristiche aggiuntive.

Innanzitutto nuovi sistemi per la pressione delle gomme, delle temperature dinamiche dei tracciati e della pressione atmosferica che influisce su densità dell’aria, dinamica e potenza. Oltre a questo il gioco avrà un innovativo sistema ridisegnato di sospensione dei veicoli.

Tra la tantissime altre introduzione, vanterà un nuovo sistema di rank online, compreso di un nuovo Ghosting System – già in parte visto con Forza 7. I tracciati avranno un sistema di giorno/notte che dipendono dalla lunghezza e dal tracciato e i residui di gomma rimarranno durante le singole gare. Ci saranno nuove gare off-road – compresi i rally – e torneranno i Club. Lo stesso portatore di informazioni ha sottolineato di non aspettarci tante auto durante la release – che dovrebbe avvenire intorno a febbraio 2021, poiché Turn 10 ha preferito concentrarsi sulla qualità. Infine, ma non meno importante, ci sarà una modalità storia con tanto di cutscene sulla falsariga di Need For Speed.

Per capire se effettivamente queste informazioni siano reali o meno, occorrerà attendere l’evento del 23 luglio, evento che seguiremo e commenteremo in diretta. Onestamente noi crediamo che Turn 10 abbia avuto tutto il tempo necessario per rendere Forza 8 tutto quello che non è stato il settimo capitolo, ma bisogna sottolineare che far girare un titolo in 4K a 120 FPS con ray tracing attivo ci sembra quantomeno una sparata. Scopriremo tutto questo durante l’Xbox Games Showcase, nel frattempo vi invitiamo come sempre di prendere questi “dettagli” con la dovuta cautela.