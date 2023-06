L’Xbox Games Showcase ha messo in mostra un bel po’ di titoli interessanti, ma non bisogna comunque scordarci che abbiamo un fine anno stellare per la console di casa Redmond. Oltre a Starfield, un altro grande gioco in arrivo è Forza Motorsport, il sim arcade di Turn 10 pronto a provare a sorprenderci, ancora una volta.

In vista della conferenza, abbiamo avuto l’opportunità di assistere, direttamente da Los Angeles, a un hands off a porte chiuse del noto racing. La presentazione ci è stata utile per farci un’idea maggiormente chiara su alcune modalità e meccaniche della produzione. In generale non possiamo non ammettere che siamo dinanzi a un prodotto tecnicamente all’avanguardia, ma non senza qualche piccolo dubbio.

Un nuovo modo di giocare

Ciò su cui si è concentrato l’hands off è la pura modalità Builders Cup (Coppa costruttori) che in breve non è altro che la carriera con nomi diversi. Ci saremmo aspettati un bel cambiamento in tal senso, ma invece non sarà così. Bene o male spetterà voi a capirlo, anche considerando che non si può certamente rivoluzionare un modello che da sempre comunque funziona, nel bene o nel male.

La coppa costruttori offre diverse serie di gare con costruttori diversi, così da poter provare più automobili in breve tempo. Il team ha lavorato molto sulla qualità produttiva, di conseguenza aspettatevi un intro dedicata per ogni singola playlist di gara, tutto in game e nulla di pre-renderizzato, testimonianza del fatto che i valori produttivi sono di altissimo livello.

Forza Motorsport

Una volta al centro delle gare possiamo decidere eventualmente di fare dei giri di prova in maniera tale da studiare meglio la pista, ma anche per migliorare i tempi delle nostre curve; in Forza Motorsport, ogni curva registrerà infatti il singolo passaggio con una determinata auto, così da poterci segnalare se stiamo migliorando oppure no. Questo non permette solo di migliorarci, ma anche di ottenere dei vantaggi, magari in termini puramente “economici”, ma questo lo vedremo dopo.

Una volta completate le nostre prove, possiamo decidere in che posizione della griglia apparire; molto banalmente se decidessimo di gareggiare partendo dall’ultimo posto, al termine potremmo, a seconda della posizione raggiunta, ottenere maggior CP.(Car Points). Questi ultimi sostituiscono completamente i crediti e fungono da denaro virtuale per acquisire potenziamenti o altre auto. La particolarità interessante di questi punti risiede nel fatto che ogni veicolo permette di ottenere CP in base alla progressione e ciò significa che il gioco spingerà a utilizzare auto diverse in maniera tale da poterle far crescere in esperienza e guadagnare Car Points,

Ogni auto può essere potenziata in svariati modi e starà a noi decidere come equilibrarla a seconda del nostro di guida. L’importate è sapere che ogni potenziamento può essere rimosso riottenendo tutte i CP spesi. La volontà è quella che il processo sia il più comprensibile e fruibile per tutti, anche per i nuovi giocatori.

Non per altro l’intelligenza artificiale presenta ora diversi livelli e soprattutto sfrutta il machine learning per adattarsi a noi. Questo sistema, insieme ai drivatar, punta a rendere le gare ancora più realistiche e perfette per garantire un buon livello di sfida per tutti.

Forza Motorsport

Chiaramente non ci sarà solo la Builders Cup, ma non abbiamo molte altre informazioni sulle altre modalità; certamente torneranno vecchie glorie come il Time Attack o banalmente l’online su cui si sa ancora pochissimo.

Per quanto concerne l’aspetto tecnico non c’è poi molto da dire: Forza Motorsport girerà in 4K a 50 fps su Xbox Series X con tanto di ray tracing su riflessi e ombre. Un vero e proprio colosso tecnico che deve però far fronte a due cose che ancora non ci hanno convinto.

La prima riguarda la visuale interna delle auto che sembra abbastanza statica, così come le animazioni del cambio marcia risultano ancora abbastanza rivedibile. Per il resto Turn 10 ha svolto un lavoro eccezionale e ci auguriamo di conoscere presto tutti i contenuti, dalle auto precise ai circuiti.

Tirando le somme

Forza Motorsport ha tutte le carte in regola per divenire il sim-arcade migliore sul mercato, ma è ancora presto per farci un’idea più chiara su tutta l’opera. Non conosciamo nel dettaglio tutte le modalità e il parco contenutistico avrà bisogno di un ulteriore approfondimento per offrire un’idea aggiuntiva. Per il resto siamo dinanzi a un videogioco tecnicamente invidiabile e delle potenzialità di gameplay notevoli. Non resta che aspettare il prossimo 10 ottobre per capire se la nuova fatica di Turn 10 riuscirà effettivamente a regalarci il racing sim-arcade più completo e moderno in circolazione.