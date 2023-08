Turn 10 ha confermato che Forza Motorsport non includerà tre specifiche funzionalità al momento del lancio e, per quanto riguarda una di queste, le ragioni dietro a questa difficile scelta, risiedono tutte nel monumentale comparto grafico realizzato dagli sviluppatori.

Durante una recente puntata di Forza Monthly, il direttore creativo Chris Esaki ha rivelato che il team ha deciso di non includere la modalità a schermo condiviso, avversari controllati dall’IA e la modalità spettatore, al momento del lancio di Forza Motorsport.

Parlando della modalità spettatore, e delle gare con l’IA, Esaki ha spiegato che non saranno incluse nella Modalità Multigiocatore poiché non si adattano alla loro visione per questa modalità.

“Avere giocatori che partecipano a un evento Multigiocatore, occupando spazio solo per osservare, non rappresenta quello che avevamo in mente in termini di competizione. Alla stessa maniera, correre contro un’IA nella Modalità Multigiocatore, con tutti i possibili effetti collaterali che potrebbe avere in termini di graduatoria, non aveva molto senso.”

Forza Motorsport

Per quanto riguarda lo schermo condiviso, invece, non sarà presente nel prossimo gioco al momento del lancio, principalmente a causa delle limitazioni grafiche del gioco.

“Entrando nel contesto di alcune funzionalità legacy, che non saranno disponibili al lancio, il nostro investimento nel potenziamento del motore grafico, e di rendering, ha reso, purtroppo, molto complesso implementare lo schermo condiviso, il quale non sarà presente al momento del lancio.”

Attualmente non è stato dichiarato dal portavoce di Turn 10, se gli sviluppatori abbiano intenzione di aggiungere queste funzionalità mancanti in futuro ma il costante utilizzo dell’espressione “al lancio” lascia la porta aperta verso speculazioni in questo senso.

Forza Motorsport è previsto per il 10 ottobre su Xbox Series X|S, Xbox One, PC e sarà disponibile fin dal primo giorno su Xbox Game Pass. Il gioco è inteso come un gioco in costante evoluzione, motivo per cui è stato rimosso il numero sequenziale dal titolo, e Microsoft ha confermato che sarà presente, insieme a Starfield, alla Gamescom 2023, anche se purtroppo nessuno dei due giochi sarà giocabile durante l’evento.