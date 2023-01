Forza Motorsport sarà un prodotto davvero next gen. Il gioco è uno dei più ambiziosi racing game attualmente in produzione e come ben sappiamo non sarà giocabile Xbox One. Questo, ovviamente, fino a un certo punto. In realtà il titolo potrà comunque essere riprodotto sulla vecchia console di Microsoft, grazie a un “semplice” trucco.

Come riportato sul sito del team di sviluppo, Forza Motorsport sarà un gioco compatibile con Xbox Cloud. Questo significa che tutti i possessori di Xbox Game Pass Ultimate potranno avviare il gioco, senza che ne esista una versione sviluppata nativamente. Chiaramente il gioco sarà riprodotto in streaming, con tutti i limiti del caso, non solo per la qualità grafica ma anche per gli utenti stessi, che dipendono dalle loro connessioni.

Al momento è abbastanza difficile capire come girerà il gioco in cloud, ma ora possiamo dirlo con certezza: salvo clamorose sorprese (che non dovrebbero arrivare), Forza Horizon 5 è stato l’ultimo racing game di Microsoft a debuttare su Xbox One. Con l’arrivo di Forza Motorsport, in esclusiva per PC, Xbox Series S e Xbox Series X, l’ammiraglia del colosso di Redmond è pronta a dare il suo addio. Non sarà però l’unico titolo a non essere un prodotto cross gen.

Oltre a Forza Motorsport, anche Redfall, Hi-fi RUSH e soprattutto Starfield non sono in programma per Xbox One. Oramai la strada sembra tracciata: a tre anni dall’esordio della current gen, i prodotti current gen paiono oramai in via di estinzione. Una boccata d’aria, per tutti coloro che amano la potenza bruta delle nuove console, che ora può essere “liberata” senza preoccuparsi di lasciare indietro i giocatori, soprattutto nel caso di Microsoft, che grazie al cloud potrà portare i suoi giochi (almeno sulla carta) anche a tutti coloro privi di un nuovo hardware.

