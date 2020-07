Forza Motorsport: svelato il nuovo capitolo

I “Forza” sono probabilmente uno dei brand più amati dai possessori della console statunitense e di tutti gli amanti dei titoli di guida. Da un po’ di tempo sono stati proclamati il “Re” di questa tipologia riuscendo a vincere contro mostri sacri come l’immortale Gran Turismo della console “rivale”. È da diverse settimane che si parla di un reviel imminente di un nuovo capitolo di Forza Motorsport all’evento di Xbox ed infatti è proprio quello che è capitato. L’Xbox Game Showcase ha rivelato diverse chicche per tutti appassionati del marchio di Microsoft. Nonostante il pubblico risultava essere focalizzato sul gameplay di Halo Infinite, durante lo show è stato mostrato anche un primo assaggio del titolo automobilistico esclusiva Microsoft.

Un po’ di tempo fa si era parlato infatti della registrazione del marchio e subito tutti gli appassionati hanno drizzato le antenne per un possibile reviel scatenando inevitabilmente un hype stratosferico. Il trailer, che vi lasceremo proprio qui di seguito, ha tutte le carte in regola per sbaragliare di nuovo tutti gli avversari. Graficamente, come al solito, risulta essere a dir poco incredibile, i modelli delle auto sono impressionanti e, come specificato anche dal boss Phil Spencer, il trailer è in engine. Buona visione.

Forza Motorsport insomma è un’altra punta di diamante che arricchisce la libreria delle esclusive di Xbox Series X, questo ed Halo Infinite possono davvero fare felici tutti gli appassionati della console statunitense, aumentando addirittura gli acquirenti. La next gen è sempre più vicina, e noi, come voi, non vediamo l’ora di testarla con mano.

Cosa ne pensate di questa notizia? Aspettavate con ansia un nuovo capitolo di Forza? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo automobilistico.