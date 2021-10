Fra Cry 6 sembra nascondere l’annuncio di un nuovo gioco misterioso

Far Cry 6 non è ancora arrivato sugli scaffali che qualcuno è già riuscito a scovare un potenziale segreto molto misterioso nel nuovo gioco Ubisoft. D’altronde i giochi open world sono sempre molto vasti da esplorare, e non si sa mai cosa potrebbe nascondere una mappa di un nuovo Far Cry.

Il tutto è stato portato alla luce dallo youtuber JorRaptor, il quale ha ricevuto una copia in anticipo per trattare il gioco sul suo canale. Il creatore di contenuti ci ha messo poco per scovare in giro per la mappa un QR code che rimanda ad uno strano teaser parecchio criptico.

Stando a JorRaptor il tutto potrebbe anticipare un nuovo gioco della saga di Far Cry. Nel breve video si vede poco; una mappa con diversi segnalini, degli animali con strane armature e una mascotte dallo stile cartoon dalle sembianze del caricatore di una revolver.

Vi ricordiamo che Far Cry 6 uscirà tra qualche giorno, ovvero il prossimo 7 ottobre, sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.