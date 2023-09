Dopo 7 anni di sviluppo e una campagna Kickstarter di successo, il team indipendente, Paddle Creek Games, è pronto a svelare il tanto atteso trailer di lancio di Fractured Veil, un ambizioso progetto survival multiplayer PvPvE. Con il suo debutto previsto su Steam Early Access il prossimo 18 Ottobre, i giocatori avranno finalmente l’opportunità di immergersi in questo nuovo mondo post-apocalittico dalle tinte tropicali.

Situato sulle pittoresche isole delle Hawaii, Fractured Veil offre un sistema personalizzato di costruzione di basi, progresso del giocatore basato su meccaniche RPG e una vasta gamma di abilità e skill uniche da sbloccare.

Una delle caratteristiche distintive di Fractured Veil è la suddivisione dei suoi server, alcuni dei quali sono esclusivamente orientati al PvE. Questo permette a giocatori di trovare un’esperienza adatta al loro stile di gioco, che si tratti di affrontare la natura selvaggia delle Hawaii o di cooperare con altri sopravvissuti in un ambiente più sicuro.

Nel mondo di Fractured Veil, i giocatori dovranno affrontare le forze della natura, come tempeste tropicali devastanti e vulcani in eruzione, oltre a mutanti spaventosi che vagano per le isole. Tuttavia, la minaccia più imprevedibile e pericolosa sono gli altri giocatori, pronti a fare di tutto per sopravvivere in questo mondo post-apocalittico.

Per sostenere lo sviluppo di Fractured Veil vi invitiamo a dargli una possibilità, sia mai che possa sorprendervi in positivo.