Frame by Frame, I meravigliosi screen della community di Game Division

Parlare di videogiochi non è sempre facile, perché si vorrebbe esprimere dei concetti che è possibile capire solo giocando o osservando determinate situazioni. Vi è mai capitato di ritrovarvi in un momento specifico in cui vi siete emozionati o avete esclamato “mamma mia, che roba incredibile”? Siamo sicuri di si, perché è successo anche a noi.

Per questo motivo abbiamo deciso di dare libero spazio alla community, a voi, amanti dei videogiochi che oltre a giocare, non perdete occasione di immortalare un momento specifico di un videogioco. Per questo abbiamo deciso di contattare alcuni tra i migliori “fotografi virtuali”, così da potervi proporre alcuni dei migliori screen realizzati all’interno del gioco stesso. Un bel modo per catapultarci nei nostri mondi virtuali preferiti.

Il pezzo “pilota” di questa rubrica, che abbiamo deciso di chiamare Frame By Frame, da il benvenuto a Pierfrancesco Olianas, che potete trovare con le stupende fotografie su Instagram con il nome di “Outlaw_VP“. Il tema principale di oggi è Death Stranding, ma ci sarà occasione di mostrarvi tantissime altre foto dedicate a ulteriori titoli, da quelli indipendenti fino ai grandi successi videoludici.

Effettuare screen non è difficile, lavorarci sopra come se fossero autentiche fotografie è già diverso. Per questo motivo alcuni lavori di un certo livello sono stati persino esposti in vere e proprie mostre, apprezzate e condivise da milioni di persone nel mondo. Quest’ultimo è uno dei motivi che ci ha spinto, oltre alla passione, a voler condividere meravigliosi scatti con tutta la community di lettori che ci segue.

Se siete interessati ad apparire nella rubrica e avete bellissimi screen che volete mostrare, potete mandare un’email ad andrea.riviera@tomshw.it, che si occuperà di rispondervi in merito alla possibilità di finire sulle pagine di Tom’s Hardware – Game Division con le vostre migliori fotografie videoludiche. Tutti sono i benvenuti, nessuno escluso.