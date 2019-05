Free to Play e gioco d’azzardo hanno una correlazione? Sì, secondo uno sviluppatore Insomniac

In questa notizia vi riportiamo le parole di uno sviluppatore di Insomniac Games che parla del legame tra i Free to Play e il gioco d'azzardo.

Un recente post, pubblicato su Twitter dal profilo ufficiale del motore grafico Unity 3D, ha scatenato una conversazione molto particolare riguardo a uno dei temi più caldi degli ultimi anni: i Free to Play e i giochi d’azzardo hanno una correlazione diretta tra di loro? Sì, secondo Xavier Coelho-Kostolny ,il 3D Character Artist di Insomniac Games.

Nel tweet pubblicato dal profilo Unity, adesso cancellato, erano riportate alcune informazioni per quanto riguarda un nuovo aggiornamento e l’introduzione di nuove funzionalità nel motore grafico. Alcune di queste erano “particolarmente utili per gli sviluppatori nel settore del gioco d’azzardo”. Questo ha spinto lo sviluppatore di Insomniac a elencare ciò che rende i Free to Play molti simili alle slot machine. Alcuni degli aspetti presentati da Xavier Coelho-Kostolny sono il Pay-to-Play, un sistema di suoni e immagini progettato appositamente per aumentare l’eccitazione e l’attesa, un basso investimento iniziale, alta accessibilità e premi intenzionalmente limitati in quantità e qualità.

Lo sviluppatore ha spiegato che la parola Pay-to-Play ha un significato ben preciso ovvero “si è bloccati al di fuori dei contenuti fino a quando non si è disposti a spendere un po’ di soldi, e questo crea un qualcosa a livello psicologico di cui non sono qualificato per parlare”. Questa barriera d’ingresso può essere superata solo pagando. Le immagini e i suoni aiutano i giocatori a essere indirizzati verso i loot box, e più si è vicini più il suono si fa nitido ed eccitante mentre le immagini lampeggiano con luci invitanti. “Lo hanno perfezionato le slot machine e adesso i videogiochi fanno lo stesso”.

Lo sviluppatore dopo una lunga discussione conclude che non lavorerà più per dei giochi Free to Play affermando che “Sostenere il settore del gioco d’azzardo è redditizio ma anche incredibilmente immorale”. Ovviamente dopo la pubblicazione del post da parte di Xavier Coelho-Kostolny, Unity ha deciso di rimuovere il tweet.

Cosa ne pensate voi del legame tra i Free to Play e i giochi d’azzardo?