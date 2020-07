Freud’s Bones: demo gratis su Kickstarter per il gioco italiano

Freud’s Bones è un’avventura punta e clicca realizzata da una sviluppatrice italiana. Questo nuovo gioco è in arrivo, a breve termine, su Kickstarter. Per convincere i giocatori a finanziare il progetto, però, sarà resta disponibile anche una demo gratis. Già ora, quindi, potete iscrivervi alla newsletter del sito per ricevere all’istante tutte le novità sul gioco.

Freud’s Bones è il progetto di Fortuna Imperatore, nota anche come Axel Fox, una laureata in psicologia che ha deciso di dedicarsi allo sviluppo videoludico. Il gioco ci darà il controllo del noto psicoanalista: il nostro compito sarà quello di analizzare, osservare e giudicare tutta una serie di pazienti, tutti diversi. Il nostro scopo finale sarà delineare un quadro clinico sulla base delle informazioni che otterremo tramite le nostre sedute con loro.

L’opera ci darà grande libertà: potremo decidere noi come relazionarci con i singoli pazienti, usando metodi diretti, oppure puntano su dialoghi comprensivi e consolatori. Alla fine, però, l’importante sarà scoprire qual è la fonte dei problemi del nostro paziente. Freud’s Bones sarà disponibile a partire dal 6 luglio su Kickstarter.

Il gioco di darà accesso a molteplici nozioni scientifiche e storiche che fanno veramente capire la passione degli sviluppatori per l’argomento, scelto ovviamente non a caso. Gli sviluppatori promettono un gioco profondo. Lo stile grafico, come potete vedere voi stessi da trailer e immagini, è semplice ma efficace, con tanti dettagli che potreste non notare immediatamente. Ovviamente sarà necessario provarlo per saggiarne la reale qualità, ma è proprio a questo che servirà la demo.

Il mercato italiano è in crescita e l’esistenza di un gioco di questo tipo ne è l’ennesima prova. Speriamo che il progetto attiri l’attenzione dei giocatori di tutto il mondo e riesca a ottenere i finanziamenti di cui ha bisogno per continuare con lo sviluppo. Diteci, cosa ne pensate di Freud’s Bones? Vi incuriosisce?