Frictional Games: scovato un nuovo indizio inerente al nuovo gioco dei creatori di SOMA

Frictional Games, i creatori di SOMA e Amnesia sono tornati. Anche se non è ancora stato annunciato il loro nuovo progetto, e non è nemmeno chiaro di cosa si tratti, lo studio di sviluppo svedese ha iniziato a disseminare il web con dei criptici indizi sul loro prossimo progetto. Un mese fa vi abbiamo segnalato l’esistenza di un sito che propone a chi lo visiti un ARG, alternate reality game, che sembra nascondere delle informazioni che verranno pubblicate a breve.

In questo momento, alcuni utenti su ResetEra hanno notato come nella parte inferiore della pagina siano apparse delle icone che rimandano ai vari canali social di Frictional Games. Una delle icone è un pò fuori dal contesto però, in quanto sembra rifarsi esteticamente a una particolare interpretazione dell’occhio di Horus.

Passando il mouse sopra questa icona apparentemente fuori luogo, viene visualizzato un collegamento a YouTube. Andando a inserire questo URL su una nuova scheda, si viene direttamente reindirizzati a un video con la descrizione: “Videocassetta 16/2/83, copia da una raccolta privata. Shetpe contrassegnato, KSSR. ” Arrivati a questo punto, la cosa ancor più curiosa è che il video denominato: Box 52, Tape 16 non mostra altro che un mucchio di grandi rocce; tuttavia, se ci si sofferma ad osservarne attentamente una in particolare, si potranno notare dei simboli incisi su di essa.

C’è anche un altro video che si chiama: Box 7 Reel 2, Partial Success; ed è stato trovato guardando il codice sorgente del sito Web. In questo caso però il video risulta vuoto alla vista, ma non privo di suono. Rumori raccapriccianti e non ben definiti accompagnano l’ascoltatore per la breve durata del “filmato”. Cosa pensate del percorso che sta affrontando Frictional Games che porterà all’annuncio del loro prossimo progetto? Avete idea di cosa possa trattarsi?