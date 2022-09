La guerra in Ucraina continua oramai da diversi mesi e i videogiochi tornano a essere nuovamente protagonisti del conflitto. Dopo il rally di solidarietà, però, questa volta il messaggio di Frogwares è ben diverso. Lo studio ucraino, esattamente come tante altre software house ucraine ha sofferto l’attacco al suo territorio. A differenza però di altri team di sviluppo, la reazione degli autori dei videogiochi di Sherlock Holmes è decisamente diversa.

Come riportato da PC Gamer, infatti, gli autori ucraini di Frogwares hanno aggiunto un goal molto particolare alla loro campagna Kickstarter. Tre giocatori che doneranno avranno la possibilità di scrivere un messaggio al team di sviluppo, che verrà riportato sulle bombe dell’esercito ucraino, da lanciare poi sulle truppe e sulle basi russe. Una scelta sicuramente controversa, che non ha trovato il favore della community.

Nonostante il messaggio debba essere approvato da Frogwares, diversi giocatori hanno criticato la scelta del team di sviluppo, bollandola come orribile. “Si tratta di uno scherzo, vero? Queste bombe non saranno usate per uccidere e mutilare le persone?”, si legge in un tweet di risposta. “Questa è un’idea terribile. Non importa chi sia dalla parte giusta o sbaglia in questo conflitto, state incentivando i giocatori a diventare parte della violenza”. Chiaramente il team di sviluppo ha deciso di rispondere a queste accuse. “Cercate di capire che siamo al centro di questa guerra, letteralmente. Alcune persone nel nostro team hanno dovuto abbandonare le loro case dopo i bombardamenti, alcuni hanno perso i loro parenti. Alcuni vivono ancora a Kherson, dove i separatisti stanno cercando di annettere la città alla Russia. Siamo arrabbiati. Siamo feriti. Le nostre vite sono state buttate all’inferno a causa di Putin, che ci ha definito dei nazisti”.

In Ucraina (come in tutto l’Est Europa) le popolazioni sono fortemente nazionaliste. Non c’è da stupirsi dunque che diversi studi ucraini abbiano optato per chiedere donazioni verso l’esercito del paese invece che indirizzare i fondi a enti benefici che si occupano della popolazione e delle persone colpite direttamente da questa guerra.