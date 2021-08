From Software: dopo Elden Ring potrebbe arrivare un’esclusiva PS5

Lo scorso E3 2021 ci ha donato quel che aspettavamo da ormai diversi anni: un nuovo sguardo parecchio approfondito su Elden Ring. La nuova epopea dark fantasy di From Software arriverà sugli scaffali dei negozi a gennaio 2022, ma nel frattempo sembra che il web abbia svelato quello che potrebbe essere il futuro dell’amatissima software house nipponica, e tutto ciò potrebbe fare drizzare le antenne soprattutto ai possessori di PlayStation 5.

Stando ad una voce che sta girando in queste ore sul web, sembrerebbe che dopo Elden Ring Form Software tornerà a sviluppare un nuovo gioco in collaborazione con Sony. Come già accaduto con Bloodborne, questo fantomatico gioco sarà ovviamente esclusiva PlayStation 5 e, sempre stando al rumor, non dovrebbe essere il tanto richiesto sequel di Bloodborne, ma un qualcosa di completamente nuovo.

Il rumor non si ferma a quello che potrebbe essere il prossimo gioco di From Software, menzionando anche il ritorno di un nuovo capitolo della saga di Wipeoput su PlayStation 5, e anticipando quella che potrebbe essere la data del prossimo evento State of Play, ovvero il 19 agosto. Parliamo sempre di voci di corridoio che ad oggi non hanno alcuna minima conferma ufficiale, per questo vi consigliamo di prendere queste dichiarazioni con le dovute attenzioni.

Rumour-Sony State of Play Show around August 19 #StateOfPlay -Also FromSoftware making Souls like Exclusive for Ps not Bloodborne 2…This comes from same source Who revealed Ghost of Tsushima iki island dlc via Dealer Gaming #Playstation pic.twitter.com/kokAevHbQH — 🐉🎮HazzadorGamin,Dragon Of Dojima Gamin🎮🐉 (@HazzadorGamin) August 11, 2021

La cosa interessante che stanno facendo notare in molti, è che questi rumor su PS5 arrivano dalla stessa fonte che aveva anticipato in modo corretto l’annuncio di Ghost of Ikishima, la nuova espansione dell’ultima esclusiva Sony targata Sucker Punch. Non ci resta che attendere possibili conferme prossimamente, certo è che, quando si parla di From Software, le attenzioni dei fan sono molto facili da attirare.