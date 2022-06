Con Elden Ring From Software ha fatto centro, non ci sono dubbi. Non solo la nuova IP del team nipponico è riuscita a soddisfare le già alte aspettative dei fan, ma è diventato in tempo record uno dei giochi più chiacchierati dell’anno. Ora che sono passai diversi mesi dal lancio del gioco le discussioni sull’interregno sono nettamente calate, ma gli appassionati di questo noto studio di sviluppo stanno già cominciando a chiedersi cosa ci sarà dopo il clamoroso Elden Ring nei piani di From.

Elden Ring

È molto probabile che servirà attendere un po’ prima di avere una risposta concreta a questo quesito, ma nel frattempo, è stata la stessa From Software a lasciar cadere un importante indizio sul suo futuro. Giusto in queste ore il profilo Twitter ufficiale del team nipponico si è aggiornato con la pubblicazione di un post tutt’altro che inusuale per uno studio che realizza videogiochi. Nel post From dichiara di aver aperto le assunzioni a diverse posizioni all’interno dell’azienda, ma non solo.

Sebbene non ci sia nulla di strano o eccezionale in un post del genere, è un pezzetto del post che ha alzato l’entusiasmo di una serie di appassionati alle produzioni From Software. Il team nipponico, infatti, ha confermato di essere al lavoro su diversi progetti. Ora, è decisamente troppo presto per speculare o per provare a capire di quali progetti si tratta, ma sappiamo che i fan dello studio di Miyazaki e compagnia saranno felici di sapere che From ha più di un nuovo gioco in cantiere.

FROM Software is hiring devs for "several new projects" https://t.co/1nRLEk8zRn — Nibel (@Nibellion) June 24, 2022

Oltre a questo indizio è stata pubblicata in rete anche un’intervista in cui lo stesso Miyazaki ha confermato che uno di questi titoli non ancora annunciati si trova nelle fasi finali dello sviluppo. Il game director ha inoltre confermato si essere già al lavoro al suo prossimo gioco e che Elden Ring continuerà a ricevere ulteriori aggiornamenti.