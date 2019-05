From Software: il nuovo gioco con George R. R. Martin si chiamerà Great Rune?

Stando ai numerosi rumor apparsi di recente sul web il nuovo gioco in sviluppo presso From Software si chiamerà Great Rune. Ma siamo sicuri?

Secondo varie fonti, il prossimo gioco targato From Software vede una diretta collaborazione con il noto scrittore fantasy che ha dato vita ai romanzi de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George R. R. Martin. Il famoso scrittore ha pubblicato sul suo blog personale un post dove ha dichiarato di essere effettivamente al lavoro su di un videogame e di aver collaborato con una software house, ma non è stato ancora confermato se si tratta proprio di From Software.

Un leak comparso su 4chan sembra adesso rivelarne alcune informazioni in più. Il nome in codice del gioco, che vi abbiamo riportato precedentemente nella notizia che trovate direttamente qui, era “GR”. Secondo il sito giapponese di videogame Gematsu il codice identificativo del gioco citato si riferisce a un acronimo che sta per Great Rune.

Il gioco in questione avrebbe una ambientazione norrena con creature simile a quelle incontrate in God of War, con la possibilità di viaggiare e poter visitare diversi regni riuscendo a ottenere il potere dei re che vi governano. Stando al rumor pubblicato su 4chan però il gioco denominato “Project Rune” è attualmente in sviluppo col motore grafico Unreal Engine 4 e non con le tecnologie utilizzate da From Software. In “Project Rune” si avrà la possibilità di scegliere tra tre classi di personaggi, con elementi che richiamano i giochi Souls creati dalla software house giapponese e la presenza di una modalità multiplayer e co-op.

Inoltre Great Rune/Project Rune sarà annunciato all’E3 di quest’anno durante la conferenza Microsoft con una sequenza cinematica. Il gioco sarà multipiattaforma e verrà pubblicato da Bandai Namco. Insomma le voci sul nuovo gioco sono numerose e non sappiamo quale tra tutte questa possano risultare veritiere, motivo per cui vi chiediamo di prendere la notizia con le pinze.

Cosa ne pensate di tutto questo? Credete che From Software e George R. R. Martin stiano collaborando insieme?