Frontier Development svilupperà in futuro i giochi di F1

Il famoso team di sviluppo Frontier Development – conosciuto nel settore videoludico per aver creato importanti giochi gestionali come Planet Coaster e Elite: Dangerous – annuncia di aver accettato un accordo pluriennale con uno dei più famosi brand automobilistici al mondo. Come dichiarato dal leader del team David Braben infatti, con la loro grande esperienza con titoli gestionali, sapranno portare una grande innovazione al brand di F1 e questo nuovo titolo “offrirà fantastiche esperienze di gioco a un’ampia e variegata utenza in tutto il mondo”

Sembra quindi che ci sia stato un importante cambio di direzione per il team Frontier e le premesse sono decisamente promettenti. In questo momento, infatti, sembra che siano stati concordati ben 4 titoli, la cui uscita del primo è pianificata per l’Iinizio della stagione di F1 del prossimo 2022. I titoli usciranno quasi certamente per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, ma tutt’ora non abbiamo certezze di questa informazione.

Molti dei giochi sviluppati da Frontier Development hanno sempre ricevuto un ottima riposta da parte del pubblico, riusciendo ad avere spesso una combinazione perfetta tra una piattaforma di gioco solida e mod da parte dell’utenza che permetteva ai titoli di avere una notevole longevità e rigiocabilità: tale caratteristica permette addirittura a vecchie glorie come Roller Coaster Tycoon 3 di essere ancora godibili anche dopo diversi anni dalla data di uscita. Inoltre non sono mai mancati i DLC che hanno certamente contribuito ad allungare la vita – e il supporto – ai loro titoli di punta.

Braben ha inoltre affermato che “Sia le IP originali sia le IP su licenza continueranno a essere importanti […]” facendoci capire che non abbandoneranno i loro classici giochi gestionali che li hanno resi celebri nel settore. Si prospettano dunque anni felici per famoso brand di corse sportive, sperando che il team di sviluppo londinese rispecchierà a pieno le premesse che sono state fatte.