Frostpunk, Children of Morta e altri indie scontati fino all’85% su Humble Store

Anche questa settimana vi proponiamo quelle che sono le nuove offerte disponibili su Humble Store. Dopo la precedente tornata di sconti dedicata a Dark Souls (ne avete approfittato, vero?) questa settimana si torna all’indie con i titoli pubblicati sotto l’etichetta del publisher 11 bit che, proprio di recente, ci aveva deliziati con la pubblicazione del roguelike Children of Morta, titolo che il nostro team di Game Division ha recensito con un sonoro 8 e che si è contraddistinto per una direzione artistica da capogiro e per delle meccaniche profonde e coinvolgenti.

Narrativamente sublime e decisamente divertente e impegnativo, Children of Morta è uno dei videogiochi protagonisti di questa serie di promozioni ed è offerto da Humble Store alla modica cifra di appena 17,59€. Meno di 20€ per un gioco che vi accompagnerà e appassionerà per un bel po’ di ore. Ma non è tutto, perché ella schiera di prodotti pubblicati da 11 bit ci sono anche titoli ben noti al grande pubblico come l’ottimo gestionale Frostpunk (disponibile ad appena 13,49€) e l’altrettanto valido Moonlighter (soli 7,99€!).

Di seguito vi proponiamo la nostra selezioni di videogame in offerta, sia per quanto riguarda Dark Souls che per tutte le altre proposte disponibili. Come sempre l’invito è quello di approfittare subito delle promozioni visto che esse saranno attive solo per questa settimana! Per tutti i prodotti in sconto, invece, non dovrete far altro che consultare la pagina dedicata alle offerte, reperibile anche cliccando sul banner sottostante.

La nostra selezione di offerte

