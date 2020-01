Frostpunk e Faster Than Light arrivano su Xbox Game Pass per PC

Dopo aver annunciato le nuove aggiunte nel catalogo del servizio Xbox Game Pass per Xbox One, Microsoft ha ufficializzato ulteriori due aggiunte che andranno a rimpolpare il catalogo del servizio su PC. A partire da questo mese, gli abbonati a Xbox Game Pass per PC avranno accesso a un duo piuttosto interessante: Frostpunk e FTL: Faster Than Light.

Frostpunk è un gestionale di strategie e sopravvivenza nel quale il giocatore deve costruire una città, gestirla e farla sopravvivere mettendo costantemente i giocatori a prendere decisioni difficili sullo sfondo di un’apocalisse invernale desolante. Gli sviluppatori 11 bit supportano egregiamente il gioco fin dalla sua uscita, dando sempre nuovi contenuti che ne alimentano la longevità.

pic.twitter.com/TJwJAWBNCI — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) January 7, 2020

Se invece siete più interessati ai roguelike con elementi di strategia, il titolo indie di successo FTL: Faster Than Light è sicuramente un gioco che saprà accontentarvi. In FTL il giocatore verrà messo alla guida e alla gestione di una nave spaziale con l’obbiettivo di di salvare la galassia. È una missione pericolosa, con ogni incontro che presenta una sfida unica con molteplici soluzioni.

Microsoft ha anche confermato le nuove aggiunte al catalogo che arriveranno nel Game Pass di Xbox One, potete scoprire la lista completa a questo indirizzo. Cosa pensate dei novi giochi inseriti su Xbox Game Pass per PC? Diteci quale giocherete per primo nella sezione dedicata ai commenti.